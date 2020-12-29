СК просит об аресте бывшего схимонаха Сергия

Басманный суд Москвы получил ходатайство Следственного комитета об аресте отлучённого от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу», — заявила она.

Ранее адвокат отлучённого от церкви схимонаха Сергия (Романова) Иван Миронов заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Также URA.RU сообщило, что пресс-секретаря Сергия Всеволода Могучева увезли из Ленинского суда на скорой. Уточняется, что Могучева должны были судить по статье 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).