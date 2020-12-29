СК просит об аресте бывшего схимонаха Сергия

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы получил ходатайство Следственного комитета об аресте отлучённого от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Романова Николая в виде заключения под стражу», — заявила она.

Ранее адвокат отлучённого от церкви схимонаха Сергия (Романова) Иван Миронов заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Также URA.RU сообщило, что пресс-секретаря Сергия Всеволода Могучева увезли из Ленинского суда на скорой. Уточняется, что Могучева должны были судить по статье 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить