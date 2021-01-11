Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Романов) объявил в СИЗО №7 сухую голодовку. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивший его в следственном изоляторе.

«Буду голодать, пока не разберутся с обоснованностью и законностью моего содержания в СИЗО», — привёл правозащитник слова бывшего схимонаха.

В ОНК напомнили, что 30 декабря 2020 года Николай Романов сообщил комиссии о намерении держать пост.

«Представитель администрации СИЗО подтвердил нам, что 5 января 2021 года Романов подал официальное заявление о голодовке в знак несогласия с действиями следственных органов», — уточнил собеседник RT.

По его словам, Романов сообщил, что не пьёт, только полощет рот и смачивает водой губы, а также что потерял несколько килограммов веса.

Романов был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

Басманный суд Москвы санкционировал арест Николая Романова на два месяца.