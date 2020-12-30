Бывший схимонах Сергий заявил о непризнании вины

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), ранее арестованный судом, помещён в СИЗО №7 УФСИН Москвы и содержится в одиночной камере, своей вины не признаёт. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«В ходе беседы с членами комиссии Николай Романов сообщил, что содержится в камере один, от еды и воды отказывается, поскольку решил поститься и молиться за москвичей», — сказал правозащитник.

Он отметил, что отказ от пищи и воды Романов голодовкой не считает.

По словам Мельникова, бывший схиигумен подтвердил, что в прошлом был сотрудником милиции, а позднее отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство, но прошёл путём покаяния.

«Пророк Моисей убил египтянина, но стал пророком», — сказал Романов, комментируя публикации СМИ о его прошлом.

Вину в предъявленных ему обвинениях Романов отрицает, как и сведения о том, что в возглавляемом им монастыре детей избивали.

«Пост Романов собирается держать, как он сказал, пять — десять суток и всё это время обещает молиться. Говорит, что его келья была размером 1,5 на 2 метра, там не было ничего, кроме кровати, стола и стула, поэтому к условиям в СИЗО у него претензий нет, Библию, молитвослов и псалтырь ему выдали», — заключил собеседник RT.

Романов был задержан в ночь с 28 на 29 декабря. Ему предъявили обвинения по трём статьям: о склонении к самоубийству, о самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств.

Басманный суд в Москве арестовал его на два месяца.