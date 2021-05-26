В Сахалинской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Сахалинской области зарегистрировали 25 случаев COVID-19. Выздоровели 17 пациентов.
В Сахалинской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего заболели 22 900 жителей, из них выписаны 22 467, а 381 проходит лечение.

Прививку от коронавируса сделали 73 728 человек, оба этапа вакцинации прошли 61 819.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 63 случая COVID-19 за последние 24 часа. Выздоровели 76 жителей, передаёт RIA56. В стационарах находятся 449 пациентов.

Ранее практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.

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