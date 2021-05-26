Борис Эйфман и Пётр Яблонский стали почётными гражданами Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на закрытом заседании избрало почётных граждан города. Звания удостоены худрук Академического театра балета Борис Эйфман и директор Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач России Пётр Яблонский.

Об этом сообщает kp.ru.

«Завтра особый день. Город святого апостола Петра, город-герой Ленинград отметит 318 лет со дня основания. Мы с особым чувством встречаем дату. Это день гордости за город, который любит весь мир, он обладает кодом победителей. В преддверии праздника состоялось заседание, где избрали почётных граждан: Эйфман и Яблонский. Дань уважения выдающимся землякам. Завтра вручим им почётные знаки», — сказал председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Торжественная церемония вручения знаков отличия состоится 27 мая в Ротонде Мариинского дворца.

Ранее сообщалось, что в апреле в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоялась мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана».