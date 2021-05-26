Борис Эйфман и Пётр Яблонский стали почётными гражданами Петербурга
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Завтра особый день. Город святого апостола Петра, город-герой Ленинград отметит 318 лет со дня основания. Мы с особым чувством встречаем дату. Это день гордости за город, который любит весь мир, он обладает кодом победителей. В преддверии праздника состоялось заседание, где избрали почётных граждан: Эйфман и Яблонский. Дань уважения выдающимся землякам. Завтра вручим им почётные знаки», — сказал председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Торжественная церемония вручения знаков отличия состоится 27 мая в Ротонде Мариинского дворца.
Ранее сообщалось, что в апреле в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоялась мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана».