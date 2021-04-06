В Александринском театре пройдёт мировая премьера балета Эйфмана

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В Александринском театре в Санкт-Петербурге состоится мировая премьера балета Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Показы пройдут 6 и 7 апреля.
В Александринском театре пройдёт мировая премьера балета Эйфмана
  • © Евгений Матвеев

Спектакль поставлен на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Гектора Берлиоза и Жан-Батиста Люлли. Борис Эйфман не впервые обращается к истории Мольера: в 2001 году хореограф представил спектакль «Дон Жуан и Мольер», в котором исследовал биографию и работы комедиографа.

«Творчество Мольера стало зеркалом и вместе с тем рецептом преодоления его личных трагедий. Страдания, принесённые молодой ветреной женой Армандой, не только изнурили драматурга, но и напитали художественную фантазию. Так рождается одно из главных мольеровских произведений — пьеса о Дон Жуане. Порочный обольститель притягателен для автора и ненавидим им. Примеряя маску Дон Жуана, своего альтер-эго, всепокоряющая сила которого столь желанна для истомлённого сочинителя, Мольер перевоплощается в этого героя», — рассказывает постановщик.

В балете отражены разные этапы жизненного пути Мольера, от странствий с бродячим театром до выступлений в составе королевской труппы и последнего появления перед аудиторией.

Ранее в Большом театре состоялся показ балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона».

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