В Большом театре покажут балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона»

Короткая ссылка
12 марта на Новой сцене Большого театра состоится показ спектакля «Эффект Пигмалиона» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
В Большом театре покажут балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона»
  • © Майкл Кури

Гастроли труппы пройдут в рамках спецпроекта «Золотая маска»: из 2020 в 2021». В Москве будут показаны спектакли, которые в прошлом году значились в конкурсной программе фестиваля и были номинированы на награды, однако не шли на столичных сценах из-за пандемии коронавируса.

Премьера постановки «Эффект Пигмалиона» в Санкт-Петербурге состоялась 6 февраля 2019 года. Позднее спектакль был показан в нескольких городах США. Первая демонстрация балета в Москве прошла в июле 2019 года на исторической сцене Большого театра в рамках фестиваля «Черешневый лес».

В январе 2020 года был снят одноимённый фильм-балет. Режиссёром экранной версии также выступил Борис Эйфман.

«Балет «Эффект Пигмалиона» — хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетённости и вечной нетождественности искусства и жизни», — рассказал о спектакле постановщик.

Ранее стало известно, что постановка «Эффект Пигмалиона» стала первым спектаклем, показанным театром балета Бориса Эйфмана после связанного с пандемией перерыва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить