В Большом театре покажут балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона»

12 марта на Новой сцене Большого театра состоится показ спектакля «Эффект Пигмалиона» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Гастроли труппы пройдут в рамках спецпроекта «Золотая маска»: из 2020 в 2021». В Москве будут показаны спектакли, которые в прошлом году значились в конкурсной программе фестиваля и были номинированы на награды, однако не шли на столичных сценах из-за пандемии коронавируса.

Премьера постановки «Эффект Пигмалиона» в Санкт-Петербурге состоялась 6 февраля 2019 года. Позднее спектакль был показан в нескольких городах США. Первая демонстрация балета в Москве прошла в июле 2019 года на исторической сцене Большого театра в рамках фестиваля «Черешневый лес».

В январе 2020 года был снят одноимённый фильм-балет. Режиссёром экранной версии также выступил Борис Эйфман.

«Балет «Эффект Пигмалиона» — хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетённости и вечной нетождественности искусства и жизни», — рассказал о спектакле постановщик.

Ранее стало известно, что постановка «Эффект Пигмалиона» стала первым спектаклем, показанным театром балета Бориса Эйфмана после связанного с пандемией перерыва.