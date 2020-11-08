Театр Эйфмана даст первый спектакль после перерыва

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана даст свой первый спектакль после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Представление состоится 9 ноября на сцене Александринского театра.

Как сообщили в пресс-службе театра, труппа выступит с постановкой «Эффект Пигмалиона». В ней Борис Эйфман представил балетную интерпретацию известного мифа о скульпторе, влюбившемся в собственное творение. В центре сюжета версии Эйфмана — чемпион по бальным танцам и его нескладная подопечная, которой предстоит радикальное преображение.

«Балет «Эффект Пигмалиона» — хореографическая трактовка мифа о художнике и его творении, новый взгляд на тему сложной переплетённости и вечной нетождественности искусства и жизни», — отмечает Борис Эйфман.

Первый показ спектакля прошёл в Санкт-Петербурге 6 февраля 2019 года. Позднее балет увидели зрители Москвы, Берлина, Риги и ряда американских городов.

«Эффект Пигмалиона» получил множество восторженных отзывов и был выдвинут на премию «Золотая маска» за лучший спектакль в балете, лучшую работу балетмейстера/хореографа, лучшую женскую роль в балете — современном танце (Любовь Андреева) и лучшую мужскую роль в балете — современном танце (Олег Габышев).