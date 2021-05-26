В Тверской области выявили 75 случаев COVID-19 за сутки
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Всего в регионе заболели 41 788 жителей, выздоровели 39 120. На данный момент 1668 человек находятся под наблюдением медиков и получают лечение.
Также за последние 24 часа в Омской области выявили 65 случаев COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. С начала пандемии в регионе заболели 47 188 человек.
Выписаны же в области за сутки были 58 жителей, за всё время — 40 168.
Ранее практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.