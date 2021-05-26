В Тверской области выявили 75 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Тверской области зарегистрировали 75 случаев коронавируса, рассказали в региональном оперштабе. При этом после выздоровления от COVID-19 были выписаны 45 пациентов.
В Тверской области выявили 75 случаев COVID-19 за сутки
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в регионе заболели 41 788 жителей, выздоровели 39 120. На данный момент 1668 человек находятся под наблюдением медиков и получают лечение.

Также за последние 24 часа в Омской области выявили 65 случаев COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав. С начала пандемии в регионе заболели 47 188 человек.

Выписаны же в области за сутки были 58 жителей, за всё время — 40 168.

Ранее практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.

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