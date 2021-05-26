В Ростовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Ростовской области выявили 185 случаев COVID-19, заявили в региональном правительстве.
В Ростовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Выписаны 164 пациента. С начала пандемии заболели 93 289 жителей, выздоровели 83 465.

Вакцинацию прошли 424 тыс. человек.

Также стало известно, что в Тамбовской области за последние 24 часа зарегистрировали 51 случай коронавируса. Общее число заболевших достигло 32 583, выздоровели 30 419, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Первый этап вакцинации прошли 119 006 человек, оба этапа — 92 343.

Ранее практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.

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