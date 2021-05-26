В Татарстане выявили 29 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Татарстане зарегистрировали 29 случаев коронавируса, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Общее количество заболевших достигло 21 327. Выздоровели 18 264 человека, в том числе 55 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 93 случая COVID-19 за сутки, выписаны 96 пациентов, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб.

За всё время заболел 47 951 человек, выздоровели 42 956. На лечении в стационарах находятся 1032 пациента, дома — ещё 995.

Ранее практикующий психолог кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.