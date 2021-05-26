В Удмуртии зарегистрировали 44 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru.
Всего в республике выявили 33 939 заболевших. Выписаны 30 782.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге сделали 20 157 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.
Обработано 14 381 обращение, поступившее в Единую региональную информационно-справочную службу.
Ранее практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.