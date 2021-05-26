В Удмуртии зарегистрировали 44 случая COVID-19 за сутки

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 44 случая коронавируса, заявили в региональном оперштабе. Выздоровели 43 человека.
В Удмуртии зарегистрировали 44 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

Всего в республике выявили 33 939 заболевших. Выписаны 30 782.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Санкт-Петербурге сделали 20 157 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Обработано 14 381 обращение, поступившее в Единую региональную информационно-справочную службу.

Ранее практикующий психолог, кандидат наук Лариса Рудина дала советы по борьбе с усталостью от COVID-19.

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