Число круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье увеличилось до 30

Число круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19 в Московской области увеличилось до 30.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Вакцинацию делают бесплатно. Записаться можно через подмосковный портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.