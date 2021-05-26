Число круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье увеличилось до 30

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Число круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19 в Московской области увеличилось до 30.
Число круглосуточных пунктов вакцинации от COVID-19 в Подмосковье увеличилось до 30
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает телеканал «360».

«Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Вакцинацию делают бесплатно. Записаться можно через подмосковный портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

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