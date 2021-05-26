Эксперт рассказал о перспективах развития рынка органической продукции в России

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Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов оценил объёмы и перспективы развития рынка органик-производства в России.
Эксперт рассказал о перспективах развития рынка органической продукции в России
  • © Виталий Тимкив/РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

По мнению экспертов, к 2030 году объём продаж органической продукции в России вырастет до 40 млрд рублей. Сейчас он составляет около 10 млрд — это не более 0,1% от общего потребления продовольствия.

«В нашей стране органик-производство находится в самом начале развития, а темпы его роста пока ниже общемировых. При этом спрос постоянно растёт. С учётом, что около 90% российского рынка занимает импорт, мы видим большой потенциал его замещения. И даже перспективы роста экспорта органической продукции. Для нас комплексная поддержка российских производителей органики и создание условий для развития и популяризации этого направления являются важной задачей», — сказал Борис Листов.

Россельхозбанк также прорабатывает вопрос о создании экологического некоммерческого фонда, одним из направлений работы которого станет поддержка производителей органической продукции.

Как передавало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Роскачестве рассказали, разбираются ли россияне в органической продукции.

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