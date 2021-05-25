Офтальмолог дала рекомендации по использованию гаджетов

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Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, лазерный хирург Ксения Чиненова дала рекомендации по использованию гаджетов.
Офтальмолог дала рекомендации по использованию гаджетов
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«Самый вредный гаджет — тот, у которого маленький экран и на котором используется мелкий шрифт. Особенно вредно, когда человек проводит за ним большое количество времени», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если устройство находится в руках в ночное время, то создаётся определённый вред для сетчатки, так как ночью она должна отдыхать.

«Когда мы включаем яркий экран в тёмном пространстве, это создаёт дополнительную нагрузку и достаточно сильно замедляет то самое обновление клеток, которое необходимо ежедневно», — пояснила Чиненова.

Как отметила врач, лучше включать ночной режим экрана. Также эксперт советует увеличивать шрифт до максимально удобного.

«Основное — делать перерывы в использовании устройств. В детском возрасте — каждые полчаса, во взрослом — раз в час. Но этот перерыв не должен быть с компьютера на телефон», — сказала Чиненова.

Она добавила, что для отдыха нужно смотреть вдаль и не фокусироваться на мелких объектах вблизи. Кроме того, расслабиться позволит специальная зарядка для глаз.

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