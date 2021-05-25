В Карелии зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки

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В Карелии зарегистрировали 62 случая коронавируса за сутки, заявили в региональном оперштабе. За 24 часа в стране выздоровел 61 пациент.
В Карелии зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает karelinform.ru.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионе — 7648,6 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Мурманской области подтвердили 38 диагнозов. Общее число заболевших коронавирусом достигло 51 096, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели 48 070 жителей.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

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