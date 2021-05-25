В Карелии зарегистрировали 62 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает karelinform.ru.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионе — 7648,6 на 100 тыс. населения.
Также стало известно, что в Мурманской области подтвердили 38 диагнозов. Общее число заболевших коронавирусом достигло 51 096, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели 48 070 жителей.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.