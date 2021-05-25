В Омской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
В Омской области выявили 56 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 59 человек.
В Омской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего за время пандемии коронавирус обнаружен у 47 123 жителей. Выздоровели 40 110.

В области продолжается вакцинация. К 25 мая привился 200 291 житель. Оба компонента вакцины получили 159 838 человек.

Также стало известно, что в Ульяновской области за сутки подтвердили 81 случай коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выздоровели 90 человек.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить