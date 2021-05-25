В Омской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

В Омской области выявили 56 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 59 человек.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего за время пандемии коронавирус обнаружен у 47 123 жителей. Выздоровели 40 110.

В области продолжается вакцинация. К 25 мая привился 200 291 житель. Оба компонента вакцины получили 159 838 человек.

Также стало известно, что в Ульяновской области за сутки подтвердили 81 случай коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Выздоровели 90 человек.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.