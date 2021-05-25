В Якутии скорректировали заявление о вакцинации от коронавируса

В релиз пресс-службы правительства Якутии о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса, внесли изменения.

В частности, как пишет РИА Новости, теперь в тексте релиза сообщается, что «как основную задачу органов госвласти и органов местного самоуправления Айсен Николаев обозначил обеспечение массовой вакцинации якутян».

В следующем предложении также пропало слово «обязательной».

Ранее на сайте регионального правительства было опубликовано разъяснение главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) Маргариты Игнатьевой касательно вакцинации от коронавируса.

«На основании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) №3 от 19 мая 2021 года работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник должен явиться в прививочный пункт», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в прививочном пункте сотрудник может получить прививку, оформить информированный отказ от прививки или медицинский отвод.

По словам Игнатьевой, перед процедурой вакцинации медицинский работник должен предоставить разъяснения о преимуществах и эффективности вакцинации, провести опрос, осмотр, а затем при отсутствии противопоказаний получить согласие и поставить прививку.

Отмечается, что в случае отказа от прививки работник должен оформить его письменно с указанием причины отказа.

Ранее в пресс-службе правительства Якутии сообщили, что работающие в регионе компании, не организовавшие вакцинацию от коронавируса, начнут штрафовать.

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии в вопросе вакцинации от коронавируса.

24 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России сделано свыше 25 млн прививок от коронавирусной инфекции, при этом более 10 млн человек получили обе дозы вакцины от COVID-19.