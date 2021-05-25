В Нижегородской области выявили 138 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 138 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии заболели 117 239 жителей, из них 112 122 выздоровели, в том числе 77 за минувшие 24 часа.

Около 329 тыс. человек прошли вакцинацию от COVID-19, из них 272 тыс. получили оба компонента вакцины, передаёт newsnn.ru со ссылкой на областной Минздрав.

В регионе работают 139 прививочных пунктов, в том числе 24 передвижных.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.