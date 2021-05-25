В Краснодарском крае оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 91 случай COVID-19. Выздоровели 98 человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии заболели 47 858 человек, выписаны 42 860. На лечении в стационарах находятся 1030 пациентов, на дому — 1011.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа выявили 30 случаев коронавируса. Выздоровели 28 пациентов, передаёт «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб. Всего в республике зарегистрированы 21 298 заболевших.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.