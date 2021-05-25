В Кировской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за сутки

За сутки в Кировской области зарегистрировали 53 случая коронавируса, рассказали в региональном оперштабе.

Об этом сообщает progorod43.

На лечении в больницах находятся 1028 человек, дома — ещё 1456. За минувшие 24 часа выписаны 79 пациентов.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 13 842 теста на COVID-19 за сутки. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единую региональную информационно-справочную службу поступило 17 480 обращений, связанных с темой коронавируса.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.