В Кировской области зарегистрировали 53 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
На лечении в больницах находятся 1028 человек, дома — ещё 1456. За минувшие 24 часа выписаны 79 пациентов.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 13 842 теста на COVID-19 за сутки. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В единую региональную информационно-справочную службу поступило 17 480 обращений, связанных с темой коронавируса.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.