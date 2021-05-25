В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru.
Всего в республике зарегистрированы 33 895 заболевших. Выздоровели 30 739 жителей.
Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа подтвердили 34 случая коронавируса, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выписаны 59 жителей.
Общее число тестов на COVID-19 превысило 1,8 млн. С начала пандемии в регионе заболели 54 449 человек, вылечились 51 544.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.