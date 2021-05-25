В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Удмуртии выявили 44 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе. Выписаны 42 пациента.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

Всего в республике зарегистрированы 33 895 заболевших. Выздоровели 30 739 жителей.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа подтвердили 34 случая коронавируса, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выписаны 59 жителей.

Общее число тестов на COVID-19 превысило 1,8 млн. С начала пандемии в регионе заболели 54 449 человек, вылечились 51 544.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить