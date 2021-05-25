В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 44 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе. Выписаны 42 пациента.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Всего в республике зарегистрированы 33 895 заболевших. Выздоровели 30 739 жителей.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа подтвердили 34 случая коронавируса, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выписаны 59 жителей.

Общее число тестов на COVID-19 превысило 1,8 млн. С начала пандемии в регионе заболели 54 449 человек, вылечились 51 544.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.