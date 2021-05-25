Песков оценил заявление Рааба о «Северном потоке — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Песков заявил, что «одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всём и вся, наверное, уже скоро дойдёт до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования».

Он отметил, что «подобные, наверное, с политической точки зрения неадекватные обвинения имеют место».

«Мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим, но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать своё и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию», — заявил представитель Кремля.

Ранее Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» и «Ямала — Европы» из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Как уточнялось, в самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.