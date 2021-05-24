В Мурманской области выявили 39 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Мурманской области зарегистрировали 39 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Мурманской области выявили 39 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

Общее число заболевших достигло 51 058. Выздоровели 48 058 жителей. На лечении находятся 1799 пациентов.

Также стало известно, что в Томской области выявили 25 случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на оперштаб. За всё время заболели 32 687 человек.

Выписаны 31 602 пациента (в том числе восемь за минувшие сутки).

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова дала советы по выбору антисептика.

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