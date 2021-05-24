В Пермском крае оценили заболеваемость COVID-19

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За сутки в Пермском крае выявили 97 случаев COVID-19. Из них 74 пациента лечатся на дому, 23 госпитализированы.
В Пермском крае оценили заболеваемость COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вакцинацию от коронавируса прошли 217 566 жителей (+193 за минувшие 24 часа), второй компонент вакцины получили 170 600 человек (+80).

Также стало известно, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 93 случая COVID-19, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб. Всего заболели 47 767 жителей.

Выписаны 42 762 пациента. В стационарах лечатся 1011 человек, на дому — 1049.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.

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