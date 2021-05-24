В Татарстане за сутки выявили 33 случая коронавируса

За сутки в Татарстане зарегистрировали 33 случая коронавируса.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших составляет 21 268. Выздоровел 18 181 пациент, в том числе семь за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области выявили 76 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 43 пациента, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболели 41 636 жителей, выздоровели 39 029.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.