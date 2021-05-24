В Тамбовской области зарегистрировали 49 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области зарегистрировали 49 случаев коронавируса за сутки. Общее число заболевших достигло 32 485.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 30 183 пациента. В настоящее время госпитализированы 464 человека, на карантине дома — 1951.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 116 516 жителей, обе прививки сделали 90 782.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 14 176 тестов на коронавирус за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единую региональную информационно-справочную службу поступило 3975 обращений по вопросам COVID-19.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.