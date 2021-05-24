Диетолог рассказала, почему нельзя полностью отказываться от сахара

Диетолог Елена Соломатина назвала причины, по которым нельзя полностью исключать из рациона сахар. По словам эксперта, глюкоза крайне важна для организма, в частности, для работы мозга.

«Без сахара мы не живём. Другое дело, что сейчас к нам в организм попадает его чрезмерное количество. При этом многие из нас не тратят такое большое количество энергии, чтобы его быстро сжечь», — рассказала Соломатина в беседе с «Москвой 24».

В то же время чрезмерное употребление сахара приводит к тому, что организм просто не успевает его утилизировать. Таким образом, сахар, попадая в кровеносные сосуды, начинает их разрушать.

Соломатина отметила, что серьёзными проблемами для здоровья могут обернуться и некоторые виды диет, где режим питания предусматривает минимум углеводов. Сладости желательно есть в первой половине дня, тогда сахар не отложится в жир, резюмировала Соломатина.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.