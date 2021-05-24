Эксперт заявил о превосходстве армии России перед НАТО по ряду направлений

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT о том, что российская армия очень мобильная и по ряду направлений превосходит вооружённые силы НАТО.

«Материаловедение, сложившееся ещё в советские времена, превосходит любые западные разработки, которые делали ставку на композитные материалы и на электронику. При гиперзвуке, когда образуется плазма вокруг летящей головной части ракеты, не всегда эти новейшие материалы выдерживают эти температуры. Разработки советского периода, современные наработки позволяют нам достаточно серьёзно оторваться вперёд», — заявил Кнутов.

18 мая сообщалось, что у президента России Владимира Путина на следующей неделе планируется серия военных совещаний.

Ранее российский лидер заявил о том, что Россия «зубы выбьет» желающим у неё что-то «откусить».

При этом он подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.