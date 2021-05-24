Эксперт заявил о превосходстве армии России перед НАТО по ряду направлений

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT о том, что российская армия очень мобильная и по ряду направлений превосходит вооружённые силы НАТО.
Эксперт заявил о превосходстве армии России перед НАТО по ряду направлений
  • © Минобороны РФ

«Материаловедение, сложившееся ещё в советские времена, превосходит любые западные разработки, которые делали ставку на композитные материалы и на электронику. При гиперзвуке, когда образуется плазма вокруг летящей головной части ракеты, не всегда эти новейшие материалы выдерживают эти температуры. Разработки советского периода, современные наработки позволяют нам достаточно серьёзно оторваться вперёд», — заявил Кнутов.

18 мая сообщалось, что у президента России Владимира Путина на следующей неделе планируется серия военных совещаний.

Ранее российский лидер заявил о том, что Россия «зубы выбьет» желающим у неё что-то «откусить».

При этом он подчеркнул, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить