Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» желающим «откусить» её часть
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Он отметил, что для кого-то Россия с её колоссальным потенциалом и самой большой в мире территорией «слишком велика».
По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одному государству.
Как подчеркнул Путин, такие заявления, особенно публичные, слышать странно, однако они иногда звучат.
«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — пообещал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что главной вехой последних 20 лет стало восстановление России как единого централизованного государства.