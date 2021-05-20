Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» желающим «откусить» её часть

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Россия «зубы выбьет» желающим у неё что-то «откусить», заявил президент страны Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» желающим «откусить» её часть
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

Он отметил, что для кого-то Россия с её колоссальным потенциалом и самой большой в мире территорией «слишком велика».

По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одному государству.

Как подчеркнул Путин, такие заявления, особенно публичные, слышать странно, однако они иногда звучат.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — пообещал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что главной вехой последних 20 лет стало восстановление России как единого централизованного государства.

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