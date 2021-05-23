Медведев разъяснил своё заявление об обязательной вакцинации

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разъяснил своё заявление о возможности введения в отдельных случаях обязательной вакцинации.

В комментарии в Facebook он отметил, что вакцинация в России имеет добровольный характер.

«Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации)», — написал он.

По его словам, для обязательной вакцинации необходимо отдельное законодательное постановление властей.

«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации, хотя пока она идёт медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», — добавил Медведев.

Как он отметил, специалисты указывают, что иммунитет после прививки или выздоровления от коронавирусной инфекции не будет пожизненным.

«Значит, будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации. И последнее (для исторической точности): в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни», — сообщил зампред Совбеза.

Медведев признал, что со временем правовые подходы к вакцинации изменились, а «её необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания».

Ранее СМИ писали, что Медведев заявил, что в отдельных случаях в интересах защиты подавляющего большинства населения вакцинация может носить общеобязательный характер.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.