Медведев прокомментировал добровольность прививок

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос добровольного вакцинирования.
Медведев прокомментировал добровольность прививок
  • РИА Новости

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление, то есть иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — цитирует РИА Новости Медведева.

Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя идею обязательной вакцинации, заявила, что считает неправильным «переламывать людей».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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