Медведев прокомментировал добровольность прививок

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос добровольного вакцинирования.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление, то есть иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — цитирует РИА Новости Медведева.

Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя идею обязательной вакцинации, заявила, что считает неправильным «переламывать людей».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.