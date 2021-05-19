Медведев прокомментировал добровольность прививок
- РИА Новости
«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на её осуществление, то есть иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», — цитирует РИА Новости Медведева.
Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя идею обязательной вакцинации, заявила, что считает неправильным «переламывать людей».
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.