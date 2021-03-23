Голикова прокомментировала идею обязательной вакцинации
- РИА Новости
«Россия имеет достаточно богатый опыт вакцинирования. Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — сказала она.
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