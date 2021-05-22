В Волгограде трёх человек госпитализировали после перестрелки у ТЦ

В Волгограде трёх человек госпитализировали после перестрелки у торгового центра, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

«Примерно в 04:00 около (ТЦ. — RT) «Европа» неустановленное лицо причинило телесные повреждения трём местным жителям. Они госпитализированы», — цитирует представителя полиции ТАСС.

Ранее присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» в Москва-Сити в ноябре 2017 года. В результате происшествия были ранены шесть охранников, один из которых скончался.

В апреле сообщалось, что в Смоленске задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна.