В Волгограде трёх человек госпитализировали после перестрелки у ТЦ

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В Волгограде трёх человек госпитализировали после перестрелки у торгового центра, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
В Волгограде трёх человек госпитализировали после перестрелки у ТЦ
  • РИА Новости

«Примерно в 04:00 около (ТЦ. — RT) «Европа» неустановленное лицо причинило телесные повреждения трём местным жителям. Они госпитализированы», — цитирует представителя полиции ТАСС.

Ранее присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» в Москва-Сити в ноябре 2017 года. В результате происшествия были ранены шесть охранников, один из которых скончался.

В апреле сообщалось, что в Смоленске задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна.

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