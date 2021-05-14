Присяжные признали фигурантов дела о перестрелке в Москва-Сити виновными

Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в Москва-Сити в ноябре 2017 года, сообщает пресс-секретарь Пресненского суда города Москвы Лела Кокая.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию суда, на скамье подсудимых — М. Исмаилов и Э. Хамидов.

«Коллегией присяжных заседателей М. Исмаилов признан виновным в совершении хулиганства, совершённого с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия», — цитирует СМИ заявление пресс-секретаря.

Отмечается, что второй фигурант, Э. Хамидов, также признан виновным в совершении аналогичных преступлений.

Инцидент со стрельбой произошёл в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». В результате происшествия были ранены шесть охранников, один из которых скончался.

В марте стало известно, что известный хоккеист Павел Буре проходит как свидетель со стороны обвинения по делу о данной перестрелке.