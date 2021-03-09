Павел Буре даст показания по делу о перестрелке в Москва-Сити

Короткая ссылка
Известный хоккеист Павел Буре проходит как свидетель со стороны обвинения по делу о перестрелке в Москва-Сити в ноябре 2017 года.
Павел Буре даст показания по делу о перестрелке в Москва-Сити
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

Инцидент со стрельбой произошёл в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». В результате происшествия были ранены шесть охранников, один из которых скончался.

Буре является чемпионом мира по хоккею 1990 года, также вместе со сборной России он завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр. Кроме того, он шесть раз участвовал в Матче всех звёзд НХЛ.

Ранее латвийский юрист высказался по поводу срока давности в случае возбуждения дела в отношении хоккеиста Артемия Панарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить