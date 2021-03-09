Павел Буре даст показания по делу о перестрелке в Москва-Сити

Известный хоккеист Павел Буре проходит как свидетель со стороны обвинения по делу о перестрелке в Москва-Сити в ноябре 2017 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

Инцидент со стрельбой произошёл в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». В результате происшествия были ранены шесть охранников, один из которых скончался.

Буре является чемпионом мира по хоккею 1990 года, также вместе со сборной России он завоевал серебро и бронзу Олимпийских игр. Кроме того, он шесть раз участвовал в Матче всех звёзд НХЛ.

Ранее латвийский юрист высказался по поводу срока давности в случае возбуждения дела в отношении хоккеиста Артемия Панарина.