В Смоленске задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна

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Полиция задержала двух мужчин, открывших стрельбу из окна дома на улице Пригорной в Смоленске.
В Смоленске задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону Наталью Гурееву.

«В полицию поступило сообщение о хлопках в районе дома 18 по улице Пригорной. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что двое молодых людей из окна квартиры произвели несколько выстрелов из охолощённого оружия, они задержаны», — рассказала она.

По её словам, пострадавших нет.

Во вторник, 30 марта, на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.

61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.

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