В Смоленске задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону Наталью Гурееву.
«В полицию поступило сообщение о хлопках в районе дома 18 по улице Пригорной. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что двое молодых людей из окна квартиры произвели несколько выстрелов из охолощённого оружия, они задержаны», — рассказала она.
По её словам, пострадавших нет.
Во вторник, 30 марта, на протяжении всего дня проводилась спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия.
61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов вёл перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии.