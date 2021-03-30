Баррикады, гранаты и спецподразделения СОБР: что известно об инциденте со стрельбой в подмосковных Мытищах

В подмосковном посёлке «Новые Вешки» во вторник, 30 марта, на протяжении всего дня проводится спецоперация правоохранительных органов в отношении подозреваемого в незаконном обороте оружия. 61-летний мужчина забаррикадировался в частном доме и на протяжении нескольких часов ведёт перестрелку с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии. К вечеру на верхних этажах коттеджа возникло возгорание, однако информации о завершении спецоперации не поступало.

Днём во вторник, 30 марта, в подмосковном посёлке «Новые Вешки» вооружённый мужчина устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент проходит штурм здания, в котором находится злоумышленник.

Первые сообщения о стрельбе по адресу ул. Прибрежная, 10 в коттеджном посёлке «Новые Вешки» стали поступать примерно в 13:00 мск. Как указывали информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ и спецназа «Гром» МВД России проводили спецоперацию по задержанию мужчины за незаконный оборот оружия, однако он забаррикадировался в одном из частных домов и открыл огонь по силовикам.

Также по теме Трансляция из Мытищ, где проходила спецоперация по задержанию вооружённого мужчины Во вторник, 30 марта, в коттеджном посёлке «Новые Вешки» в подмосковных Мытищах на протяжении всего дня проходила спецоперация по...

«По предварительной информации, в доме находятся ребёнок и трое взрослых, которые являются родственниками мужчины, открывшего стрельбу», — пояснял собеседник ТАСС.

По словам источника, на учёте у мужчины находится несколько охотничьих гладкоствольных и нарезных ружей, а также травматические пистолеты.

Посёлок был оцеплен, туда стянули дополнительные силы полиции и Росгвардии.

Вместе с тем руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова рассказала подробности о начале конфликта. По её словам, подмосковные сотрудники полиции хотели проверить местного жителя 1960 года рождения на причастность к незаконному обороту оружия.

«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», — сообщила она.

Заметим, что согласно действующему законодательству в России запрещена покупка огнестрельного оружия, стреляющего очередями.

Через некоторое время, как заявили источники, мужчина отпустил жену, дочь и внука. При этом сообщалось, что в частном доме вместе со злоумышленником остался его зять.

Между тем, согласно данным правоохранительных органов, в коттедже не осталось никого, кроме самого стрелявшего. В связи с этим силовики приступили к штурму. Как указывали Telegram-каналы, на место ЧП приехал специальный броневик «Патруль» класса MRAP, который защищён от пуль и подрывов.

Изначально СМИ сообщили о задержании мужчины и назвали его имя. Предположительно, огонь по силовикам открыл Владимир Барданов 1960 года рождения. Однако впоследствии информация о задержании не подтвердилась. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленник вновь открыл стрельбу по силовикам, а также устроил взрыв, после которого начался пожар. Предполагается, что возгорание было необходимо мужчине для уничтожения улик.

«Штурм затруднён сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточённым сопротивлением, которое оказал его хозяин», — добавил он.

Операция, в которой, по имеющейся информации, также задействовали спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр», продолжается на протяжении всего дня.

Примерно в 17:00 мск ситуация вновь обострилась. По данным корреспондента RT, в течение 20 минут прогремело пять взрывов.

«Спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу. По сути, идёт бой», — сообщил в этот момент источник ТАСС в правоохранительных органах.

Спустя некоторое время от здания с включёнными сигналами отъехала машина скорой помощи, а журналисты сообщили о том, что ранение получил один из спецназовцев. Кроме того, СМИ назвали предположительную причину, по которой силовикам трудно добраться до вооружённого мужчины: хозяин коттеджа подорвал лестницу на второй этаж, а также применил по меньшей мере 15 гранат. Росгвардейцы, в свою очередь, использовали гранатомёт при штурме.

На момент публикации статьи штурм дома не завершился.

Вместе с тем пресс-служба СУ СК России сообщила, что в отношении 61-летнего пенсионера открыли уголовное производство.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. По поручению прокурора Мособласти Сергея Забатурина на место ЧП прибыл прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.

Помимо этого, из данных базы Федеральной службы судебных приставов стало известно, что в отношении Барданова есть несколько исполнительных производств — по налогам и сборам, включая пени, он должен 148 тыс. рублей.