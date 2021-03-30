В полиции рассказали подробности стрельбы в Подмосковье

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Мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД в подмосковном посёлке Вешки, использовал автоматическое оружие.
В полиции рассказали подробности стрельбы в Подмосковье
  • РИА Новости

«Мы установили, что он стрелял из автоматического оружия», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяну Петрову.

Как сообщалось ранее, житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как полиция пришла осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия.

По данным источника Life.ru, на стрелка зарегистрировано пять единиц нарезного оружия и одно травматическое.

В отношении открывшего стрельбу по людям возбудили дело.

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