В посёлке Новые Вешки в Мытищах произошла стрельба

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В коттеджном посёлке Новые Вешки в Мытищах произошла стрельба.
В посёлке Новые Вешки в Мытищах произошла стрельба
  • РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД, житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как полиция пришла осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия.

«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», — рассказала начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уточняется, что пострадавших в результате стрельбы нет, принимаются меры для задержания преступника.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник, сотрудникам силовых структур удалось уговорить стрелка, забаррикадировавшегося в коттедже, отпустить ребёнка.

«Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него ещё остаётся мужчина — по предварительным данным, гражданский муж дочери», — сказал источник.

По данным источника Life.ru, на стрелка зарегистрировано пять единиц нарезного оружия и одно травматическое.

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