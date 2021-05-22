В России подорожала красная икра

За 2021-й цены на красную икру в розничной продаже поднялись примерно на 30% в сравнении с годом ранее, сообщает Росстат.

«В апреле 2021 года 1 кг лососёвой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. рублей, что на 30% больше, чем в апреле 2020-го», — передаёт РБК со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что апрельские цены на красную икру лосося побили десятилетний рекорд.

Как заметил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, оптовые цены на икру выросли за год на 50%.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о ситуации с колебанием цен на продукты.