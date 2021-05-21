Путин сообщил о ситуации с колебанием цен на продукты

Президент России Владимир Путин в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета заявил, что на фоне нестабильной мировой конъюнктуры происходит обострение проблем, связанных с резким колебанием цен на социально значимые продукты.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Россия признательна партнёрам за то, что они поддерживают российскую инициативу по нормализации ситуации в данной сфере.

Путин добавил, что есть конкретные решения по данному вопросу. Он рассказал, что недавно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики стран ЕАЭС на рынке сахара.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором принял участие российский президент, главы государств обсудили актуальные вопросы деятельности объединения, в том числе совместное противодействие пандемии коронавируса и преодоление её последствий в социально-экономической сфере.

RT вёл прямую трансляцию.