Центр Гамалеи проведёт испытания «Спутника V» на пациентах с раком

Научный центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи планирует до конца 2021 года начать клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями в стадии ремиссии, сообщил заместитель директора учреждения Денис Логунов.

«Что касается онкологических исследований... мы планируем протокол... клинических исследований на онкологических пациентах... Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведём какую-то значимую часть такого клинического исследования», — рассказал он на марафоне «Новое знание» в Новосибирске.

Логунов добавил, что до этого невозможно оценить защитную эффективность вакцины от коронавируса для пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Связано это с иммунной системой у онкологических пациентов, проходящих разные курсы химиотерапии», — уточнил он.

По его словам, у пациентов в стадии ремиссии возможны разные иммунные ответы на вакцину.

В январе в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса онкологическим пациентам не противопоказана, но она должна проводиться с особым вниманием.

В то же время в инструкцию к «Спутнику V» добавили рекомендацию с осторожностью применять вакцину при раке.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург позднее объяснил, что запрета на вакцинацию онкобольных нет, речь идёт о применении препарата с осторожностью в такой группе пациентов.