Центр Гамалеи проведёт испытания «Спутника V» на пациентах с раком
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«Что касается онкологических исследований... мы планируем протокол... клинических исследований на онкологических пациентах... Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведём какую-то значимую часть такого клинического исследования», — рассказал он на марафоне «Новое знание» в Новосибирске.
Логунов добавил, что до этого невозможно оценить защитную эффективность вакцины от коронавируса для пациентов с онкологическими заболеваниями.
«Связано это с иммунной системой у онкологических пациентов, проходящих разные курсы химиотерапии», — уточнил он.
По его словам, у пациентов в стадии ремиссии возможны разные иммунные ответы на вакцину.
В январе в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса онкологическим пациентам не противопоказана, но она должна проводиться с особым вниманием.
В то же время в инструкцию к «Спутнику V» добавили рекомендацию с осторожностью применять вакцину при раке.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург позднее объяснил, что запрета на вакцинацию онкобольных нет, речь идёт о применении препарата с осторожностью в такой группе пациентов.