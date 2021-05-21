Диетолог рассказала о причинах развития повышенного холестерина

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о причинах развития повышенного холестерина.
Диетолог рассказала о причинах развития повышенного холестерина
  • Pixabay

«Холестерин может повышаться в крови у людей, которые в принципе ведут достаточно здоровый образ жизни, но на генетическом уровне у них есть определённая поломка, которая вызывает повышенную выработку своего собственного холестерина», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам диетолога, самые распространённые факторы, приводящие к росту холестерина, — это сидячий образ жизни, стресс, ожирение и различные нарушения метаболизма.

Как отметила Русакова, нужно исключить стрессовые факторы, курение и неправильное питание. К самым полезным продуктам она отнесла рыбу и морепродукты, также рекомендуются растительные масла, семена и орехи.

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