Диетолог рассказала о причинах развития повышенного холестерина

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о причинах развития повышенного холестерина.

«Холестерин может повышаться в крови у людей, которые в принципе ведут достаточно здоровый образ жизни, но на генетическом уровне у них есть определённая поломка, которая вызывает повышенную выработку своего собственного холестерина», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам диетолога, самые распространённые факторы, приводящие к росту холестерина, — это сидячий образ жизни, стресс, ожирение и различные нарушения метаболизма.

Как отметила Русакова, нужно исключить стрессовые факторы, курение и неправильное питание. К самым полезным продуктам она отнесла рыбу и морепродукты, также рекомендуются растительные масла, семена и орехи.

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