Шойгу заявил о едином учебнике истории во всех учебных учреждениях МО

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Во всех учебных учреждениях, подведомственных Минобороны России, используется единый учебник по истории, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание».
Шойгу заявил о едином учебнике истории во всех учебных учреждениях МО
  • РИА Новости

Он рассказал, что в вооружённых силах был проведён конкурс и выбран один для всех учебник истории.

«У нас один учебник истории, мы, в общем, на эту тему не спорим. У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслах и фантазиях, которыми обросла историческая наука», — подчеркнул Шойгу.

Ранее Минпросвещения России проанализировало свыше 2,5 тыс. программ по истории, половина из них не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны.

21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию лидер России Владимир Путин удивился, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не сказано про Сталинградскую битву.

После этого министр просвещения Сергей Кравцов пообещал провести полный анализ школьных учебников.

Позднее выяснилось, что учебник истории с «крайне слабым» отражением событий Сталинградской битвы используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах.

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