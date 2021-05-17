Минпросвещения нашло неточности в школьных программах по истории

Министерство просвещения России проанализировало свыше 2,5 тыс. программ по истории, половина из них не в полной мере отражает события Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Было проанализировано более 2,5 тыс. рабочих программ по предмету «история» для старших классов. По итогам проверки в 70% программ выявлены серьёзные проблемы, требующие исправления», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, более половины таких программ в указанных школах «не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала» информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряде иных важнейших для «сохранения исторической памяти событий».

21 апреля во время оглашения послания Федеральному собранию лидер России Владимир Путин удивился, что в некоторых школьных учебниках по истории ничего не сказано про Сталинградскую битву.

После этого министр просвещения Сергей Кравцов пообещал провести полный анализ школьных учебников.

Позднее выяснилось, что учебник истории с «крайне слабым» отражением событий Сталинградской битвы используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По словам главы Минпросвещения, ведомство не допустит искажения истории в учебниках.