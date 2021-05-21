Врач рассказал, нужна ли маска после вакцинации от коронавируса

Врач-терапевт Георгий Сапего ответил на вопрос, нужно ли носить маску тем, кто прошёл вакцинацию от COVID-19.

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Люди хотят поскорее снять маски. Их можно понять, но придётся потерпеть. Вакцина увеличивает шанс легко переболеть COVID-19, но не гарантирует абсолютную защиту. Вакцинированные люди всё ещё могут заражаться и могут быть источником инфекции. Вакцинированный может заразить человека со слабым иммунитетом, беременную женщину. Поэтому вакцинированные должны продолжать носить маски», — заявил Сапего.

Врач также объяснил, сколько времени может сохраняться иммунитет у людей, сделавших прививку только одним компонентом вакцины из двух.

«Принято считать, что после одной дозы вакцины «Спутник V» хороший иммунитет будет сохраняться три-четыре месяца», — сказал он.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.