В Тюменской области обсудили дополнительные меры безопасности в школах

Участники совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области обсудили вопросы безопасности объектов образования в регионе. Совещание в режиме видеоконференции провёл губернатор Александр Моор.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил директор Департамента образования Алексей Райдер, для обеспечения безопасности учащихся, педагогов, родителей установлены системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции.

Также регулярно проходят проверки специального оборудования.

«Несмотря на то что учебный год практически завершён, значительное число учреждений системы образования будет задействовано для организации летнего отдыха детей и подростков, поэтому вопрос обеспечения их безопасности остаётся приоритетным», — подчеркнул, в свою очередь, Моор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае организовали проверку школ и детсадов.