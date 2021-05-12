В Пермском крае организовали проверку школ и детсадов

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В Пермском крае организовали проверку школ и детских садов по поручению прокурора региона Павла Бухтоярова.
В Пермском крае организовали проверку школ и детсадов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

«В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению комплексной безопасности детских садов, школ и иных учебных заведений, которые посещают несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.

В частности, планируется проверить ситуацию с пропускным режимом и антитеррористической защищённостью.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.

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