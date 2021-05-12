В Пермском крае организовали проверку школ и детсадов

В Пермском крае организовали проверку школ и детских садов по поручению прокурора региона Павла Бухтоярова.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

«В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению комплексной безопасности детских садов, школ и иных учебных заведений, которые посещают несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.

В частности, планируется проверить ситуацию с пропускным режимом и антитеррористической защищённостью.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.