В Пермском крае организовали проверку школ и детсадов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.
«В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению комплексной безопасности детских садов, школ и иных учебных заведений, которые посещают несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.
В частности, планируется проверить ситуацию с пропускным режимом и антитеррористической защищённостью.
Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.