В Госдуму внесли проект изменений в КОаП по совершенствованию контроля оборота оружия
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Об этом информирует РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что «сохраняющийся в течение всего периода деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии России (с 2016 года) достаточно высокий уровень правонарушительства в сфере оборота оружия и анализ последствий нарушений законодательства России в указанной сфере, связанных с этим угроз и рисков для общества и государства, послужили причиной разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия».
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты России в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия».
Президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.
Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие.