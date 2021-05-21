В Госдуму внесли проект изменений в КОаП по совершенствованию контроля оборота оружия

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект об изменениях в КоАП в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия.

Об этом информирует РИА Новости.

В пояснительной записке отмечается, что «сохраняющийся в течение всего периода деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии России (с 2016 года) достаточно высокий уровень правонарушительства в сфере оборота оружия и анализ последствий нарушений законодательства России в указанной сфере, связанных с этим угроз и рисков для общества и государства, послужили причиной разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты России в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия».

Президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие.